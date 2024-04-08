У россиянок в гардеробе больше всего повседневной обуви

В два раза по сравнению с прошлым годом увеличили свои траты на обувь почти 20% россиянок. Еще 19% женщин повысили чек на треть или на четверть, у большинства (54%) они не изменились — девушки стараются не выходить за пределы привычных расходов, а 9% наоборот — снизили траты на новые черевички.