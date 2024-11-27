В РФ создали систему защиты объектов от дронов

Российские ученые создали и успешно протестировали инновационную защитную систему для различных объектов, использующую специально разработанные тросы и высокопрочные сетки, способные выдерживать удары тяжёлых беспилотников весом до нескольких тонн, согласно информации из одного из институтов, занимающегося вопросами безопасности, сообщает РИА Новости .