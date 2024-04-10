ФАС возбудила дело против издательства "Просвещение" из-за высоких цен на учебники

Федеральная антимонопольная служба России возбудила дело против издательства "Просвещение". Сообщается, что ФАС усмотрела в деятельности компании установление монопольно высоких цен на учебники по истории, биологии и русскому языку.
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