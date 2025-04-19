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Врач Смирнова: при сахарном диабете можно пить травяные и листовые чаи

Врач Смирнова: при сахарном диабете можно пить травяные и листовые чаи

Сахарный диабет требует особого подхода к питанию и образу жизни. Пациенты, сталкиваясь с необходимостью исключения сахара и контроля углеводного баланса, нередко задаются вопросом: какие напитки допустимы в их рационе? Хотя чай — один из самых популярных напитков в мире, его состав, особенности приготовления и сочетаемость с другими компонентами могут играть важную роль в ежедневной рутине человека с диабетом, рассказала "Газете.

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