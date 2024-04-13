Ремейк Final Fantasy 7 Part 3 выйдет примерно в 2027 году, сообщает Square Enix Общеизвестно, ...

Ремейк Final Fantasy 7 Part 3 выйдет примерно в 2027 году, сообщает Square EnixОбщеизвестно, что цикл разработки Final Fantasy 7 Rebirth был относительно гладким благодаря тому, что команда Final Fantasy 7 Remake в основном осталась прежней, а первая игра, очевидно, заложила основы с точки зрения визуальных эффектов и… источник.
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