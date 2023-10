Last Epoch наконец получила дату выхода из раннего доступа — это ролевой экшен в духе Diablo с путешествиями во времениАмериканская студия Eleventh Hour Games объявила дату выхода релизной версии своего фэнтезийного ролевого экшена Last Epoch в духе Diablo и Path of Exile, который уже больше четырёх лет находится в раннем доступе.