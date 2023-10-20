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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Last Epoch наконец получила дату выхода из раннего доступа — это ролевой экшен в ...

Last Epoch наконец получила дату выхода из раннего доступа — это ролевой экшен в ...

Last Epoch наконец получила дату выхода из раннего доступа — это ролевой экшен в духе Diablo с путешествиями во времениАмериканская студия Eleventh Hour Games объявила дату выхода релизной версии своего фэнтезийного ролевого экшена Last Epoch в духе Diablo и Path of Exile, который уже больше четырёх лет находится в раннем доступе.

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