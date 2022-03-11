Хави о 0:0 с «Галатасараем»: «Несправедливый результат, я расстроен. Ждем победы в ответном матче»

Хави оценил игру «Барселоны» против «Галатасарая» (0:0). «Мы наиграли на такой счет. Жаль. Такого с нами не случалось в последних четырех или пяти матчах.

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