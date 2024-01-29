Информационный ...
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Афонин Андрей
    Опять управленцы! А кто работать будет: печь хлеб,  работать на станках,  производить стулья, на которых эти управлен...Новый отбор в рам...
  • Evgenija Palette
    ... чтобы о "завтрашнем дне" не думали... (если впереди - ДОЛГОЛЕТИЕ...)Собянин: 49 новых...
  • Валентина Л
    Не приемлю холокост  ( с маленькой буквы), потому как советских людей погибло много больше и об этом стараются забыть...В столице возложи...

Более 9,6 тыс. жителей ЮВАО получили квартиры по программе реновации в 2023 году

Более 9,6 тыс. жителей ЮВАО получили квартиры по программе реновации в 2023 году

В 2023 году более 9,6 тысячи жителей ЮВАО получили квартиры в рамках программы реновации. Об этом сообщил Министр Правительства Москвы, руководитель столичного Департамента городского имущества Максим Гаман.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх