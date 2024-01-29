Более 9,6 тыс. жителей ЮВАО получили квартиры по программе реновации в 2023 году

В 2023 году более 9,6 тысячи жителей ЮВАО получили квартиры в рамках программы реновации. Об этом сообщил Министр Правительства Москвы, руководитель столичного Департамента городского имущества Максим Гаман.
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