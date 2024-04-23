Новые горячие химиотерапевтические ванны дают надежду пациентам с раком желудка

Исследователи клиники Майо (Mayo Clinic) использовали новый подход к химиотерапии, чтобы более чем удвоить типичную выживаемость пациентов с раком желудка и перитонеальными метастазами, то есть раком, который распространился на слизистую оболочку брюшной полости, согласно исследованию, опубликованному в научном журнале Annals of Surgical Oncology.