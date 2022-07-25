Смейся до слёз

231 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

14 человек, которые умеют обращаться с вещами и те им верно служат много лет

14 человек, которые умеют обращаться с вещами и те им верно служат много лет

Правду ли говорят, что раньше вещи делали на века, а сегодня - "ширпотреб"? Ведь у многих дома (если не у вас, так у родителей точно) найдутся предметы и приборы, которые уже не первый десяток лет используются вами и служат своему предназначению.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх