14 человек, которые умеют обращаться с вещами и те им верно служат много лет

Правду ли говорят, что раньше вещи делали на века, а сегодня - "ширпотреб"? Ведь у многих дома (если не у вас, так у родителей точно) найдутся предметы и приборы, которые уже не первый десяток лет используются вами и служат своему предназначению.
Правду ли говорят, что раньше вещи делали на века, а сегодня - "ширпотреб"? Ведь у многих дома (если не у вас, так у родителей точно) найдутся предметы и приборы, которые уже не первый десяток лет используются вами и служат своему предназначению.
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