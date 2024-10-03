В Спас-Клепиках в аварии пострадала 63-летнюю пенсионерку

Авария произошла около 10:57 вблизи дома № 11Б на улице Московской. По предварительной информации полиции, 62-летний житель Клепиковского района на автомобиле Jac врезался в Chevrolet Aveo под управлением 47-летнего местного жителя.
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