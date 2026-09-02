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Смоленск 2.0

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В России поменялись правила установления неполного рабочего дня

В России поменялись правила установления неполного рабочего дня

Работодатель будет теперь принимать решение об установлении неполного рабочего дня работнику по письменному заявлению не позднее пяти рабочих дней, ранее такой срок не был законодательно предусмотрен.

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