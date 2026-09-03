Пашинян: Армения не будет отменять закон о вступлении в Евросоюз

Армения не планирует отказываться от закона о начале процесса вступления страны в Евросоюз. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян на брифинге, его слова приводит Sputnik Armenia.
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