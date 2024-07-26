В России завершены тестирования межспутниковой лазерной связи в космосе

Российское "Бюро 1440" успешно завершило испытания своих лазерных систем связи в космосе. В ходе миссии "Рассвет-2", которая стартовала в мае этого года, специалисты провели серию испытательных полетов, направленных на проверку функционирования новых устройств.
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