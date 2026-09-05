Трамп назвал конфликт с Ираном «мелочью» для США

Глава Белого дома Дональд Трамп назвал конфликт с Ираном «мелочью» для Соединённых Штатов. Об этом он заявил во время общения с журналистами в Белом доме, запись доступна на C-SPAN.
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