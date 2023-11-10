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Подоляк прокомментировал критику властей Украины со стороны Арестовича

Подоляк прокомментировал критику властей Украины со стороны Арестовича

Критические заявления бывшего советника офиса президента Украины Алексея Арестовича (включен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов) в отношении действий властей страны не влияют на процессы, происходящие на Украине.

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