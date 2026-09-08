Новый памятник природы появился в Удмуртии

Ува. Удмуртия. В Удмуртии появился новый памятник природы — «Урочище Викурдан». Как сообщает Минприроды республики, особо охраняемая природная территория (ООПТ) расположена в северо-восточной части Увинского района и занимает площадь более 900 гектаров.
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