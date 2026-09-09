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Мировое обозрение

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«Герани» стали быстрее и дальше: Новые дроны России добрались до рекордных 960 км

«Герани» стали быстрее и дальше: Новые дроны России добрались до рекордных 960 км

Российские ударные беспилотники семейства «Герань» продолжают эволюционировать прямо в ходе боевых действий, и новые модификации уже заставили противника пересматривать тактику противовоздушной обороны.

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