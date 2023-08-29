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Наталия Фураева: «Конкуренция в Лиге ВТБ еще больше усилилась, что хорошо для турнира и болельщиков»

Вице‑президент ЦСКА Наталия Фураева рассказала о высоком уровне конкуренции в Единой лиге ВТБ. Московский клуб в 2022 году занял второе место, а по итогам минувшего сезона стал третьим.

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