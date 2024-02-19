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«А Дима мне нолики показывает»: глухая жительница Барнаула судится с мужем, чтобы не остаться на улице

«А Дима мне нолики показывает»: глухая жительница Барнаула судится с мужем, чтобы не остаться на улице

Ирина Одноралова второй год судится с бывшим супругом за дом, автомобиль и лавку с шаурмой Одновременно с разводом выяснилось, что у Дмитрия уже давно есть другая женщина   Ирина Одноралова из Барнаула — в прошлом успешная предпринимательница.

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