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«Дети не могут бунтовать, манипулировать родителями», – психотерапевт высказался о феномене семьи Тепляковых

«Дети не могут бунтовать, манипулировать родителями», – психотерапевт высказался о феномене семьи Тепляковых

Евгений и Наталья Тепляковы прославились на всю страну после того, как их 10-летняя дочка-вундеркинд поступила в МГУ.

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