🇲🇩🇷🇴 На канале Рыбарь вновь рассказывают про то, как румынские власти отрицают право молдаван на существование.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
🇲🇩🇷🇴 На канале Рыбарь вновь рассказывают про то, как румынские власти отрицают право молдаван на существование.
Свежие комментарии