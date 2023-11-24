Цены на квартиры на вторичном рынке начали медленно снижаться впервые за долгое время

Стоимость квадратного метра на вторичном рынке жилья Екатеринбурга начала медленно снижаться. Сейчас в среднем она составляет 111 661 рубль, что на 0,2% меньше, чем неделей ранее, – говорится в отчете аналитического отдела Уральской палаты недвижимости.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии