РИА Новый день
ГлавнаяОбществоПроисшествия
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

РИА Новый день

236 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Гарий Щерба
    ВСЕ , .....ЗДЕЦ  ЭКОНОМИКЕ  ЦЫГАН ...!!Кишинев официальн...
  • Хакимжон Ходжамов
    Рыбак рыбака видит из далека . Один гей другому хочет помочь .Трюдо пообещал пе...
  • Владимир
    Армения для ОДКБ ненужный хлам. Пусть пашинян продолжает лизать ж...у западу и стране окраине....«Действия ОДКБ не...

Цены на квартиры на вторичном рынке начали медленно снижаться впервые за долгое время

Цены на квартиры на вторичном рынке начали медленно снижаться впервые за долгое время

Стоимость квадратного метра на вторичном рынке жилья Екатеринбурга начала медленно снижаться. Сейчас в среднем она составляет 111 661 рубль, что на 0,2% меньше, чем неделей ранее, – говорится в отчете аналитического отдела Уральской палаты недвижимости.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх