Цены на квартиры на вторичном рынке начали медленно снижаться впервые за долгое время

Стоимость квадратного метра на вторичном рынке жилья Екатеринбурга начала медленно снижаться. Сейчас в среднем она составляет 111 661 рубль, что на 0,2% меньше, чем неделей ранее, – говорится в отчете аналитического отдела Уральской палаты недвижимости.