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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Слуцкий о гонке в РПЛ: «Борьба пойдет между «Зенитом» и «Краснодаром». В «Спартак» не очень верю – играет нестабильно»

Леонид Слуцкий назвал главных претендентов на титул в РПЛ. «Думаю, три команды будут бороться за чемпионство – «Зенит», «Краснодар» и «Спартак».

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