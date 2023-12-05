В Республике Молдова настало время ввода стандарта GPP! Ура! или О УЖАС!!!!

Агентство Медикаментов и медицинских изделий объявило об общественном обсуждении приказа об Обязательном Внедрении Надлежащей Аптечной Практики и выставило в общий доступ версию документа для согласования.
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