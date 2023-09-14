Патрульный корабль Черноморского флота «Сергей Котов» отразил атаку пяти украинских безэкипажных катеров.
Корабль «Сергей Котов» отразил атаку пяти украинских безэкипажных катеров
Комментарии
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Владимир Алтайцев
Обстановка обостряется. Пора брать Причерноморье срочно.
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11 час.
Misha Glusch
надо сравнять все украинское побережье
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11 час.
Гарибян Сусанна
Молодцы моряки, так держать! Очень приятно читать такие новости, особенно, когда корабль носит фамилию твоего рода. Семь футов вам по килем и успехов в вашем ратном труде. Спасибо, ребята! Берегите себя и корабль, бейте гадов.
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4 час.
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