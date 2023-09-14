Корабль «Сергей Котов» отразил атаку пяти украинских безэкипажных катеров

Гарибян Сусанна

Молодцы моряки, так держать! Очень приятно читать такие новости, особенно, когда корабль носит фамилию твоего рода. Семь футов вам по килем и успехов в вашем ратном труде. Спасибо, ребята! Берегите себя и корабль, бейте гадов.