Наш потерянный мир

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Корабль «Сергей Котов» отразил атаку пяти украинских безэкипажных катеров

Корабль «Сергей Котов» отразил атаку пяти украинских безэкипажных катеров

Патрульный корабль Черноморского флота «Сергей Котов» отразил атаку пяти украинских безэкипажных катеров.

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Комментарии
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Владимир Алтайцев
Обстановка  обостряется. Пора  брать Причерноморье срочно.
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11 час.
Misha Glusch
надо сравнять все украинское побережье
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11 час.
Гарибян Сусанна
Молодцы моряки, так держать! Очень приятно читать такие новости, особенно, когда корабль носит фамилию твоего рода. Семь футов вам по килем и успехов в вашем ратном труде. Спасибо, ребята! Берегите себя и корабль, бейте гадов.
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4 час.

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