У калужского экосимвола Хохули появилась возлюбленная Хохулиха

8 марта в паблике калужского экогероя от Минприроды Хохули опубликовали историю любви. К празднику в соцсетях появилось видео о том, как этой весной экосимвол Калужской области Хохуля встретился со своей возлюбленной Хохулихой.
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