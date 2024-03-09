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У калужского экосимвола Хохули появилась возлюбленная Хохулиха

У калужского экосимвола Хохули появилась возлюбленная Хохулиха

8 марта в паблике калужского экогероя от Минприроды Хохули опубликовали историю любви. К празднику в соцсетях появилось видео о том, как этой весной экосимвол Калужской области Хохуля встретился со своей возлюбленной Хохулихой.

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