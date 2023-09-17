Роман Костомаров об измене жены: «Почувствовал неладное»

пи

пислякова ирина

мы с мужем уже 17лет и все было замечательно, но тут стала замечать что он пропадает и не дает читать смс прячет от меня говорит я с друзьями общаюсь и все, Как то он оставил телефон на столе я хотела сама прочитать а тут не тут то было на телефон установил он пароль представьте! Нашла в интернете парня по имени DIMA , он мне помог и поставив мужу на номер удаленный доступ, после чего я имела полный доступ к его телефону. Сразу вся правда и выскочила наружу я узнала муж что он мне изменял уже пол года. Кому не хочется быть дурой вот связь с ним 968-649 O2OЗ, я думаю не откажет