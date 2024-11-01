Хиджабы в школах: что делать?

Михаил Мамонов

Единая форма одежд для школьников должна быть введена на федеральном уровне .и только так а не иначе . чтобы не было разномастия . стандар формы должен быть единым для всех школ РФ. никаких дискусий на эту тему вообще быть не должно. не нужно давать экстремистам типа Делимханова и Хамзаева и всяких радикальных муфтиев возможности вносить смуту и чинить провокации.