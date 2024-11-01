Известный политолог Сергей Марков предложил решение вопроса религиозной одежды в школах. Хиджабы в школах.
Хиджабы в школах: что делать?
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Михаил Мамонов
Единая форма одежд для школьников должна быть введена на федеральном уровне .и только так а не иначе . чтобы не было разномастия . стандар формы должен быть единым для всех школ РФ. никаких дискусий на эту тему вообще быть не должно. не нужно давать экстремистам типа Делимханова и Хамзаева и всяких радикальных муфтиев возможности вносить смуту и чинить провокации.
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