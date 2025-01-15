Новости внутрен...
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Boris Borisov
    Мобилизации пока нет НО, - готовность к ней нужна , как никогда !!!!Путин подписал ук...
  • Eduard
    Конечно!Чепа назвал показ...
  • Eduard
    На Украине народ видать самый глупый,глупее пигмеев.Их годами "за нос таскают" проходимцы!Bloomberg: Киев р...

Нилов предложил увеличить остаток средств маткапитала для семей с детьми

В Госдуму внесли законопроект о дополнительных мерах поддержки семей с детьми. Инициатива нацелена на увеличение суммы остатка средств маткапитала, которую семьи могут получить в виде единовременной выплаты.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх