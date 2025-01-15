Нилов предложил увеличить остаток средств маткапитала для семей с детьми

В Госдуму внесли законопроект о дополнительных мерах поддержки семей с детьми. Инициатива нацелена на увеличение суммы остатка средств маткапитала, которую семьи могут получить в виде единовременной выплаты.
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