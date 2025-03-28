Киев отказался соблюдать соглашение о перемирии в отношении боевых кораблей

МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Украина не намерена соблюдать соглашение по прекращению огня в Черном море в случае с военными кораблями, об этом, как сообщает "Зеркало недели", заявил представитель МИД Украины Георгий Тихий.
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