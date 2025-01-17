Полиция Пенсильвании нашла чемпионские перстни хоккеиста Малкина в его же доме

Полицейский департамент округа Аллегейни, американского штата Пенсильвания сообщил об обнаружении чемпионских перстней российского хоккеиста Евгения Малкина, который сейчас играет за команду Pittsburgh Penguins .
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