Первый руководитель «Татар-информа» Умар Богдалов: «Мы не знали слова «журналюга»

Понимали ли Гумер Усманов и Минтимер Шаймиев силу печати в 1980-е? Почему в редакциях не бывает дураков? Как «Татар-информу» помог Фатих Сибагатуллин? Какой маркетинговый ход связал татар СССР? Об этом и многом другом в интервью нашему агентству, отмечающему 6 июня свое 35-летие, рассказал его первый руководитель Умар Богдалов.