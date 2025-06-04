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Татар-информ

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Первый руководитель «Татар-информа» Умар Богдалов: «Мы не знали слова «журналюга»

Первый руководитель «Татар-информа» Умар Богдалов: «Мы не знали слова «журналюга»

Понимали ли Гумер Усманов и Минтимер Шаймиев силу печати в 1980-е? Почему в редакциях не бывает дураков? Как «Татар-информу» помог Фатих Сибагатуллин? Какой маркетинговый ход связал татар СССР? Об этом и многом другом в интервью нашему агентству, отмечающему 6 июня свое 35-летие, рассказал его первый руководитель Умар Богдалов.

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