Личка о Карасеве после 0:1 с «Краснодаром»: «Не думаю, что он упустил игру. Люблю, когда судьи не мешают. Только надо было принять более жесткое решение в эпизоде с Луневым»

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«Динамо» уступило краснодарцам (0:1) в 6-м туре Мир РПЛ. Голкипер бело-голубых Андрей Лунев был заменен на 77-й минуте матча после удара коленом в голову от форварда гостей Джона Кордобы.