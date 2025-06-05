Тарасова считает, что пары и танцоры должны отстаивать себя в CAS после недопуска на отбор

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова отреагировала на решение танцевального дуэта Александры Степановой и Ивана Букина не подавать апелляцию в CAS после недопуска на отбор к Олимпийским играм 2026 года.
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