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Аргументы и Факты

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NYT: США перебросили ударные дроны в Колумбию и Эквадор

NYT: США перебросили ударные дроны в Колумбию и Эквадор

Согласно публикации в New York Times, ссылающейся на двух представителей американской администрации, Соединенные Штаты переместили разведывательно-ударные дроны MQ-9 Reaper с африканского континента в Колумбию и Эквадор, чтобы активизировать противодействие наркокартелям в Латинской Америке.

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