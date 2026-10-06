NYT: США перебросили ударные дроны в Колумбию и Эквадор

Согласно публикации в New York Times, ссылающейся на двух представителей американской администрации, Соединенные Штаты переместили разведывательно-ударные дроны MQ-9 Reaper с африканского континента в Колумбию и Эквадор, чтобы активизировать противодействие наркокартелям в Латинской Америке.