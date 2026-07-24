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Глава МИД Польши обратился к Украине с призывом из-за Бандеры

Глава МИД Польши обратился к Украине с призывом из-за Бандеры

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский призвал Украину не включать лидера «Организации украинских националистов» (ОУН; запрещенная в России экстремистская организация) Степана Бандеру в «национальный пантеон», поскольку это создаст проблемы для вступления в Евросоюз.

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