Бьюти-эксперт Дутова: скульптурный массаж лица поможет снять напряжение мышц

В условиях современной жизни, когда кожа лица подвергается ежедневному воздействию неблагоприятных факторов, таких как стресс, загрязнения и ультрафиолетовое излучение, особенно важно проводить регулярные спа-процедуры и поддерживать здоровый и свежий вид кожи.