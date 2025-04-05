Подразделение Пентагона превратило атмосферу Земли в глобальный датчик — он следит за взрывами на Земле и ракетами

Агентство DARPA, занимающееся передовыми разработками для Министерства обороны США, обнаружило, что атмосфера Земли может работать как гигантский датчик, помогая замечать скрытые события — от подземных взрывов до возвращения космических аппаратов.
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