Горячая линия по вопросам охраны труда и несчастным случаям на производстве будет организована 22 сентября.

Комитетом по труду, занятости и социальной защите Могилевского облисполкома совместно с Могилевским областным управлением Департамента государственной инспекции труда Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь 22 сентября будет организована горячая линия по следующим вопросам:- проведение аттестации рабочих мест по условиям труда - .