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NewsOne

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ВСУ не отведут наступающие части: Онуфриенко о логике противника

ВСУ не отведут наступающие части: Онуфриенко о логике противника

Запорожский фронт противнику удалось стабилизировать. Переброска сил на Харьковское направление ослабит наступающие части ВСУ, но их не отведут — придется перемалывать .

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Комментарии
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AB
Andrey B-V
Так значит ВСУ все таки пытаются наступать! Значит у них есть еще чем и кем наступать. А про наступление ВСУ как то не очень слышно и видно в наших СМИ. Почему? Зачем скрывать это? Не ужели не понятно, что все эти победные доклады и реляции и отсутствие информации об активности врага, пусть на отдельных направлениях, это и есть работа на врага! Как так получается, что двое наших бойцов несколько дней, практически в окружении, отражают нападения вояк ВСУ? Как такое может быть, если мы по всему фронту наступаем? Бойцы молодцы и герои, а вот все остальное радует не очень.
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1 м.