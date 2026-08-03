ВСУ не отведут наступающие части: Онуфриенко о логике противника

AB

Andrey B-V

Так значит ВСУ все таки пытаются наступать! Значит у них есть еще чем и кем наступать. А про наступление ВСУ как то не очень слышно и видно в наших СМИ. Почему? Зачем скрывать это? Не ужели не понятно, что все эти победные доклады и реляции и отсутствие информации об активности врага, пусть на отдельных направлениях, это и есть работа на врага! Как так получается, что двое наших бойцов несколько дней, практически в окружении, отражают нападения вояк ВСУ? Как такое может быть, если мы по всему фронту наступаем? Бойцы молодцы и герои, а вот все остальное радует не очень.