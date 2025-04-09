У Меган Маркл обнаружили опасное заболевание

Меган Маркл раскрыла шокирующую правду о своем здоровье. В водовороте скандалов вокруг имени Меган Маркл, герцогиня Сассекская неожиданно поделилась личной трагедией, которая долгое время оставалась в тени.
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