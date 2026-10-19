Ukraine is calling on the European Union to restrict visas for Russians, as Kyiv warns the bloc that it is a matter of national security amid escalating attacks from the Kremlin.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- Russian victory i...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым