В Минобороны оценили потери ВСУ в зоне ответственности группировки «Центр»

За сутки противник потерял 440 человек, уточнили в ведомстве. Там подчеркнули, что российские войска заняли более выгодные рубежи и позиции и нанесли поражение трём механизированным бригадам, подразделениям морской пехоты и нацгвардии противника в районах населённых пунктов Зверево, Котлино, Красноармейск, Богдановка, Удачное Донецкой Народной Республики.