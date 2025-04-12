В Минобороны оценили потери ВСУ в зоне ответственности группировки «Центр»

За сутки противник потерял 440 человек, уточнили в ведомстве. Там подчеркнули, что российские войска заняли более выгодные рубежи и позиции и нанесли поражение трём механизированным бригадам, подразделениям морской пехоты и нацгвардии противника в районах населённых пунктов Зверево, Котлино, Красноармейск, Богдановка, Удачное Донецкой Народной Республики.
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