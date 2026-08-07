Школьники из Москвы поедут на мыс Челюскин наблюдать затмение

Московские школьники и студенты отправились в арктическую экспедицию на мыс Челюскин, чтобы помочь учёным и наблюдать солнечное затмение 12 августа на Таймыре, где будет видно 99% явления в условиях полярного дня.
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