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Царьград

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Школьники из Москвы поедут на мыс Челюскин наблюдать затмение

Школьники из Москвы поедут на мыс Челюскин наблюдать затмение

Московские школьники и студенты отправились в арктическую экспедицию на мыс Челюскин, чтобы помочь учёным и наблюдать солнечное затмение 12 августа на Таймыре, где будет видно 99% явления в условиях полярного дня.

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