Зеленскому сказали, что Украину не пригласят в НАТО из-за реакции РФ

Global Look Press/Ukraine Presidency/Ukraine Presi На прошедшем в Вильнюсе саммите НАТО президенту Украины Владимиру Зеленскому было прямо заявлено, что его страна не получит приглашение в альянс, поскольку это привело бы к конфликту с Россией.
Global Look Press/Ukraine Presidency/Ukraine Presi На прошедшем в Вильнюсе саммите НАТО президенту Украины Владимиру Зеленскому было прямо заявлено, что его страна не получит приглашение в альянс, поскольку это привело бы к конфликту с Россией.
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