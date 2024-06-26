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Боррель от имени Евросоюза осудил попытку государственного переворота в Боливии

Боррель от имени Евросоюза осудил попытку государственного переворота в Боливии

Европейский союз осудил попытку государственного переворота в Боливии. С таким заявлением выступил верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, сообщает ТАСС.

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