Боррель от имени Евросоюза осудил попытку государственного переворота в Боливии

Европейский союз осудил попытку государственного переворота в Боливии. С таким заявлением выступил верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, сообщает ТАСС.
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