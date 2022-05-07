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Помощь Украине расколола Болгарию

Помощь Украине расколола Болгарию

Решение об оказании военно-технической помощи Украине раскололо болгарскую общественность. Несогласные проводят «Общеболгарские походы за мир и нейтралитет», на которых выступают против военной поддержки Киеву, а также более радикальные акции.

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