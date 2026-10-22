Астана требует от Москвы вернуть казахстанцев с СВО, а Ермек Тайчибеков сам просится на фронт, но Россия бездействует Если политики собрались строить Русский мир, нужно быть последовательными Сергей Аксёнов Фото: Александр Река/ТАСС Материал комментируют: Дмитрий Селезнев Ситуация вокруг требования Астаны к Москве вернуть с фронта домой казахстанцев, подписавших контракт на участие в СВО, продолжает развиваться.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- AP Миллиард в тайник...
- Миллиард в тайник...
- Выход из килл-зоны
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым