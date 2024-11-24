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Полузащитник "Спартака" Барко заявил, что клуб поборется за чемпионство

Полузащитник "Спартака" Барко заявил, что клуб поборется за чемпионство

Полузащитник московского "Спартака" Эсекьель Барко заявил после разгромной победы над "Локомотивом" в 16-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ), что этот успех поможет команде в борьбе за чемпионский титул.

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